Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı'nı uyardı: NATO'ya üyelik durumunda ilişkiler olumsuz etkilenir

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yu ülkenin NATO üyesi olması durumunda iki komşu arasındaki ilişkilerin “olumsuz etkileneceği” yönünde uyardı.

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada Rusya lideri Putin’in Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö’yu, Finlandiya’nın “geleneksel askeri tarafsızlık politikasını terk etmesinin bir hata olacağı, Finlandiya’nın güvenliğine yönelik bir tehdit bulunmadığı” yönünde uyardığı belirtildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Ülkenin dış politikasında bu yönde bir değişiklik, yıllar boyunca iyi komşuluk ruhu ve ortaklıkla inşa edilen, iki taraf için de faydalı olan Rus-Fin ilişkilerini olumsuz etkileyecektir.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Rusya lideri Putin’le telefon konuşmasında gelecek günlerde NATO’ya üyelik için başvuruda bulunacaklarını söylemişti. Niinistö’nun Putin’e, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte Finlandiya’nın güvenlik ortamının da değiştiğini söylediği aktarılmıştı.

Yeni bir ülkenin NATO'ya girebilmesi için 30 üye ülkenin de oy birliği içinde olması gerekiyor. Finlandiya parlamentosunun bugün, NATO’ya üyelik başvurusu yönündeki kararı açıklaması bekleniyor.

Rusya ile bin 300 kilometrelik sınır paylaşan Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin, ülkelerinin 'gecikme olmaksızın' NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunması gerektiğini söylemişti.