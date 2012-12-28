Putin evlat edinme yasağını onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD vatandaşlarının Rus çocuklarını evlat edinmesine yasak getiren yasayı onaylerken, Rusya'da yolsuzluklarla mücadele eden avukat Sergey Magnitski'nin hapishanede ölümüyle ilgili tek şüpheli beraat etti.

Yargıç Doktor Dimitri Kratov'un, Magnitsky 2009'de hapishanede hastalandığında uygun davrandığını söyledi.

Kratov o dönem Butirka Hapishanesi'nin müdür yardımcısıydı. Dava ABD-Rusya ilişkilerinde, son dönemde yaşanan gerilimin de kaynağı.

Washington yönetimi bu olay üzerine, insan hakları ihlallerine karıştığından şüphelenilen Rus yetkililerin ABD'ye girişlerinin kısıtlanmasına ve mal varlıklarının dondurulmasına izin veren bir 'Magnistki Yasasını' kabul etti.

Rusya lideri Vladimir Putin de bugün, Amerikalılar'ın Rus çocuklarını evlat edinmesini yasaklayan bir yasa tasarısını imzaladı. Yasanın, ABD'ye misilleme olarak çıkarıldığı belirtiliyor.

Magnitski, Rusya'da Londra merkezli Hermitage Sermaye Yönetimi şirketinin avukatlığını yapıyordu.

Magnitski, Rus vergi görevlilerinden oluşan bir şebekenin 200 milyon dolardan fazla yolsuzluk yaptığını iddia etmişti.

Magnitski bu iddiasını ihbar ettikten sonra, kendisi vergi kaçırmaktan tutuklanmış ve üç yıl önce 37 yaşındayken hapiste ölmüştü.

Simge isim

Magnitski davası, Rusya'da yolsuzluğa karşı verilen mücadelenin simgesi oldu. Kratov bu konuda yargılanan tek üst düzey yetkiliydi.

Yargıç, Kratov'un' Magnitski'nin tedavisi ve hastaneye sevk edilmesi için gerekli tüm önlemleri aldığına' hükmetti.

Magnitski'nin pankreas iltihabı hastalığı vardı. Ancak daha sonra Rusya Cumhurbaşkanlığı Konseyi İnsan Hakları Konseyi'nin yaptığı araştırmada, Magnitski'nin dövüldüğü ve tedavi edilmediği sonucuna varıldı.

Magnitski'nin annesi, eşi ve avukatları Kratov'un asıl sorumluları saklamak için bir yem olarak kullanıldığını savundu.

Kratov'un sekreteri Larisa Litvinova da suçlanmış, ancak hakkında soruşturma geçen Nisan ayında sona erdirilmişti. (BBC Türkçe)