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Deutsche Welle

Putin Esad’ın kimyasal silah kullandığına inanmıyor

Fransız Le Figaro gazetesine verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın İdlib’de kimyasal silah kullandığına dair delil olmadığını söyledi.

31 Mayıs 2017 17:56

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği demeçte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın nisan ayında İdlib'deki saldırıda kimyasal silah kullanmadığına inandığını söyledi. Putin, "Elimizdeki verilere göre, Esad'ın kimyasal silah kullandığına dair bir delil yok. (İdlib'deki saldırıyı) onun yapmadığına ikna oldum” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi günü Versailles Sarayı'nda Putin'le görüşmelerinden sonra birlikte katıldıkları basın toplantısında Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddiasının Fransa için "çok açık bir kırmızı çizgi" olduğunu söylemişti. Putin de Macron'un kimyasal silah kullanan ülkelere karşı uluslararası bir tavır konusunda fikir birliği içerisinde olduklarını söylemişti.

Le Figaro'nun salı akşamı yayınladığı söyleşiyi Putin'in Macron'la görüşmesi öncesinde gerçekleştirdiği belirtildi.

4 Nisan'da Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib yakınlarında yer alan Han Şeyhun kasabasına düzenlenen ve kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 80'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Fransa, nisan ayının sonunda saldırıyı Suriye rejiminin yaptığına dair bir istihbarat raporu yayınlamıştı. ABD başta olmak üzere Fransa’nın da içinde olduğu birçok Batılı ülke bu saldırıdan Esad yönetimini sorumlu tutarken, Şam yönetimi bu iddiaları reddediyor.

dpa/DÇ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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