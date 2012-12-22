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Dünya

Vladimir Putin: Beşar Esad'ın avukatlığını yapmıyoruz

Suriye'de çatışan tarafları müzakerelere davet eden Putin, 'Suriye'de düzen ve demokratik rejim görmek isteriz. Suriye'de rejimle neden ilgiliyiz çünkü bu ülke sınırlarımıza çok yakın' dedi

22 Aralık 2012 00:18

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beşar Esad rejiminin avukatlığını yapmadıklarını söyledi.

Brüksel'deki AB-Rusya zirvesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, "Suriye konusundaki tutumumuz çok açık. Hükümetin, mevcut rejimin avukatlığını yapmıyoruz" dedi.

Suriye'yle ilgili kalıcı bir düzenleme için yönetimin nasıl olacağının ve farklı grupların çıkarlarının ne ölçüde dikkate alınacağının kararlaştırılmasını isteyen Putin, Suriye krizinin çözümüne yönelik 30 Haziran'da Cenevre'de varılan mutabakata bağlı kalacaklarını bildirdi.

Suriye'de çatışan tarafları müzakerelere davet eden Putin, "Suriye'de düzen ve demokratik rejim görmek isteriz. Suriye'de rejimle neden ilgiliyiz çünkü bu ülke sınırlarımıza çok yakın" ifadesini kullandı.

 

Lavrov'dan da açıklama

 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bugün yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevi bırakmasını isteyen ülkelerin, bu konuyu Esad'la doğrudan görüşmesi gerektiğini savundu.

Lavrov, Russia Today adlı televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Bazı bölgesel aktörler, bize neden Esad'a görevi bırakmasını söylemediğimizi soruyorlar. Bizi neden postacı olarak kullanmak istiyorlar. Esad'ın görevi bırakmasını isteyenlerin, bu konuyu doğrudan Esad ile görüşmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

 

'Tek çözüm Cenevre mutabakatı'

 

Lavrov, Rusya'nın Suriye krizinde tek çözüm yolunun Cenevre mutabakatı olduğunu yönündeki görüşünü de yineledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un, BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar el İbrahimi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Lavrov'un, Suriye krizinin çözümüne yönelik 30 Haziran'da Cenevre'de varılan mutabakat dışında herhangi bir alternatif çözümün bulunmadığı yönündeki yaklaşımını, İbrahimi'ye bir kez daha aktardığı ifade edildi.

Lavrov'un ayrıca, sadece Suriye tarafının değil, krizde kilit konumda olan yabancı devletlerin de mutabakata uyması gerektiğini vurguladığı, İbrahimi'nin de Suriye konusunda Rusya ile görüşmelere devam etme yönündeki istekliliğini bir kez daha Rusya tarafına ilettiği kaydedildi.

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