Putin, Ermenistan'ın yeni başbakanı Paşinyan ile görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ermenistan'ın yeni başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşeceğini söyledi.

Peskov, Rusya lideri Putin'in 14 Mayıs'ta Soçi'de düzenlenecek Avrasya Ekonomik Birliği zirvesinde görüşeceği kişilerden birinin, Ermenistan Başkanı Nikol Paşinyan olduğunu belirtti.

Putin'in Soçi'deki çalışma planının 'hayli yüklü' olduğunu söyleyerek devam eden Peskov, Rus liderin diğer görüşeceği isimler arasında, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ve Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev olduğunu da kaydetti.

Putin ve Paşinyan ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü

Ermenistan'ın yeni lideri Paşinyan, ülkeyi on sene devlet başkanı olarak yöneten Serj Sarkisyan'ın üçüncü bir dönem için yeniden devlet başkanı olamayacağı için başbakanlık görevine getirilmesi nedeniyle nisandan beri düzenlenen iktidar karşıtı protestolarda lider olarak öne çıkmıştı.

Protestolar sonrası Paşinyan, parlamentoda düzenlenen ikinci oylamada başbakan olarak seçildi. Uzlaşma sağlanması sayesinde Paşinyan'ın başbakan seçilebilmesi için iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'den 11 milletvekili de 'evet' oyu verdi.