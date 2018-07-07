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Dünya

Putin, Erdoğan'ın yemin törenine gelmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine Rusya'yı temsilen başbakan gelecek

07 Temmuz 2018 17:21

Rusya hükümeti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü (9 Temmuz) gerçekleşecek yemin töreninde nasıl bir katılımla temsil edileceklerine dair açıklama yaptı. Açıklamaya göre törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gelmiyor.

Rusya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü düzenlenecek yemin töreninde ülkenin başbakan düzeyinde temsil edileceğini açıkladı. Buna göre, törene gelecek heyete  Putin değil, Başbakan Dimitri Medvedev liderlik yapacak.

Erdoğan'ın yemin töreni 9 Temmuz Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak. Akşam saatlerinde ise Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon düzenlenecek.

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