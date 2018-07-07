Putin, Erdoğan'ın yemin törenine gelmiyor

Rusya hükümeti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü (9 Temmuz) gerçekleşecek yemin töreninde nasıl bir katılımla temsil edileceklerine dair açıklama yaptı. Açıklamaya göre törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gelmiyor.

Rusya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü düzenlenecek yemin töreninde ülkenin başbakan düzeyinde temsil edileceğini açıkladı. Buna göre, törene gelecek heyete Putin değil, Başbakan Dimitri Medvedev liderlik yapacak.

Erdoğan'ın yemin töreni 9 Temmuz Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak. Akşam saatlerinde ise Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon düzenlenecek.