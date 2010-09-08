Putin: Erdoğan’a söz verdik Samsun-Ceyhan’ı bırakmayız

T24 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Transneft’ten gelen, “Samsun-Ceyhan Hattı’yla ilgili Ankara’nın tutumundan memnun değiliz” açıklaması üzerine, net tavrını ortaya koydu. Putin, “Başbakan Tayyip Erdoğan’a söz verdik, Samsun-Ceyhan’da varlığımız sürecek” dedi.



Türkiye’yi enerji koridoru haline dönüştürecek ve boğaz tanker trafiğini rahatlatacak olan Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nda (TAPCO-Trans Anadolu Projesi) Rus şirket Transneft’in Ankara’nın tutumundan memnun olmadığını açıklamasının ardından, Rusya Başbakanı Vladimir Putin son noktayı koydu. Vladimir Putin, “Başbakan Tayyip Erdoğan’a söz verdik. Boru hattının inşa edileceğine eminim” diyerek, Rusya’nın projede yer almaya devam edeceğini yineledi.





Transneft memnun kalmadı



Türkiye’den Çalık Holding ile İtalya’dan ENI, Rusya’nın kamu şirketleri Transneft ve Rosneft ortaklığındaki Samsun-Ceyhan Petrol Boru hattı projesinde Transneft Başkanı Nikolay Tokarev’in Türkiye ile yürütülen görüşmelerden memnun kalmadıklarını açıklaması üzerine taraflar arasındaki müzakerelerin sil baştan yapılması gündeme gelmişti. Nikolay Tokarev, Türkiye’nin projede üstünlük sağlamaya çalıştığını savunarak, “Bize ekonomik açıdan kabul edilmesi olanaksız ve de sıkı bir çerçeveye yerleştiren hükümetlerarası bir anlaşmaya imza koymayı öneriyor. Sunulan koşulları asla kabul etmeyeceğiz. Gerçeklerden hareket ederek sorunu çözmeliyiz. Ya da bu saçmalığa bir son vermeliyiz” demişti.



Bu açıklamaların ardından, Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nda çıkan pürüzleri çözmek için devreye Vladimir Putin girdi. Putin, Rusya’da 7 yıldır her sonbaharda düzenlenen ‘Valday Grubu’ toplantısındaki konuşmasında, Türkiye’ye de değindi.





İnşa edileceğinden eminim



Samsun-Ceyhan’ı ekonomik açıdan mantıklı ve kârlı bir proje olarak nitelendiren Putin, “Üstelik Erdoğan’a bu konuda verilmiş sözümüz var. Rus şirketleri önceden planlandığı gibi boru hattının çalışır hale gelmesi için tüm safhalara katılmaya ve destek vermeye devam edecek. Şu anda Rusya yönetimi, inşa edileceğine emin olduğu bu hattı dolduracak kaynak ve bu petrolü tüketecek müşteri bağlantıları üzerinde çalışıyor” dedi. Putin, Kazak petrolünün Samsun-Ceyhan üzerinden Akdeniz’e indirilmesi görüşmelerinin de devam ettiğini kaydetti.





Nabucco hayal ürünü



Orta Asya ve Hazar enerji kaynaklarının Avrupa’ya ulaştırılmasını öngören Nabucco projesinin hayalden öte olmadığını savunan Vladimir Putin, “Nabucco’nun temel sorunu hammadde tedariki konusunda garantisinin olmaması. Sistemi dolduracak doğalgaz kaynağı yok. Rusya’nın Nabucco’ya doğalgaz vermesi gündemde değil. İran doğalgaz kaynakları bu hat için düşünülmüyor. Azerbaycan’ın doğalgaz kaynakları da az. Bir de Azerbaycan, Rusya ile de doğalgaz alım anlaşması imzaladı” dedi.





Mavi Akım-2 yeniden gündeme gelebilir



Avrupa’ya doğal gaz taşıyacak Güney Akım boru hattının da Kuzey Akım kadar süratli inşa edileceğine emin olduğunu ifade eden Rusya Başbakanı Vladimir Putin, şunları söyledi: “Gerekli tüm altyapı ve ikili anlaşmalar yapıldı. Yakında Güney Avrupa bu hattan gaz almaya başlayacak. Rusya ile Türkiye arasında ikinci Mavi Akım boru hattı çekilmesi konusuna gelince, Türk dostlarımız pazar araştırması çalışmalarını sürdürüyor. Kıbrıs ve İsrail’in yakın gelecekte bizden gaz almak istemedikleri sinyalleri alınıyor. Türkiye üzerinden ek hattan akıtılacak doğalgaza müşteri bulabilirsek, Mavi Akım-2 yeniden gündeme gelebilir.”





Temelleri Erdoğan ile Putin attı



Samsun-Ceyhan Boru Hattı Projesi, Orta Asya’daki petrolün İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kullanmaksızın Avrupa’ya taşınmasında en önemli koridorlardan biri olarak değerlendiriliyor.

2009 yılının Ağustos ayında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Samsun-Adana Ceyhan Boru Hattı Projesi’nin temellerini Ankara’da attı.



Ardından 19 Ekim 2009’da Milano’da yapılan törende, Rusya’nın kamu şirketlerinden Transneft ve Rosneft, Çalık Holding ile İtalya’dan ENI’nin ortaklığındaki Samsun-Ceyhan Boru Hattı Projesi’ne dahil olmak için imza attı.



İmza töreninde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Seçin, Rusya Enerji Bakanı Sergey Şmatko ve İtalya Ekonomi Bakanı Claudio Scajola hazır bulundu.





Yılda 60-70 milyon ton petrol akacak



550 kilometre uzunluğunda olacak boru hattından günde 1.5 milyon varil petrol taşınması planlanıyor.



Bu da yılda 60-70 milyon ton petrol taşınması anlamına geliyor.



Projesi, Türk Karadeniz kıyısı Samsun’dan Akdeniz kıyısı Ceyhan’a kadar uzanıyor.



Hükümetler arası anlaşma ile de desteklenen projenin 1.5-2 milyar dolara mal olması bekleniyor.



Yıldız: AB’nin çaresi yok enerji faslı artık açılmalı



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’nin AB katılım müzakerelerinde enerji faslının siyasi nedenlerle açılmamasının sürdürülebilir olmadığını söyledi. AB’nin enerji faslını açmaktan başka çaresinin olmadığını belirten Yıldız, “Enerji faslının açılması için teknik engel olmadığını, bunun siyasi noktaya çekilmemesi gerektiğini söyledik. Teknik olarak şu anda hem elektrik sisteminde hem doğalgazda Avrupa’yla zaten bütünleşmiş durumdayız” dedi.













