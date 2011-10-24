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Dünya

Putin Erdoğan'a başsağlığı diledi MOSKOVA (A.A)

24 Ekim 2011 17:52

-Putin Erdoğan'a başsağlığı diledi MOSKOVA (A.A) - 24.10.2011 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Van'da 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem nedeniyle baş sağlığı diledi. Rus İtar-Tass ajansı Putin'in mesajda, "Türkiye halkı ve hükümeti ile ülkenin doğusunda meydana gelen şiddetli depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü samimi olarak paylaşmaktayız. Bu doğal felaketin etkilerinin üstesinden gelmek için elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırız" ifadesini kullandığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev de daha önce Cumhurbaşkanı Abdullah'a Gül'e gönderdiği mesajda baş sağlığı dileyerek Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na deprem bölgesine yardım göndermesi için talimat verdiğini kaydetmişti. Acil Durumlar Bakanı Sergey Şaygu da yaptığı açıklamada, Türk yetkililerin 200'den fazla ölü olduğunu açıkladığını belirterek, "Bizim tahminlerimize göre rakamlar çok daha yüksek olabilir. Eğer Türkiye bizden yardım isterse kesinlikle isteklerini karşılayacağız" diye konuştu.

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