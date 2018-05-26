Putin: Erdoğan'a baskı yapmak, onu daha da cesaretlendirecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ‘baskı araçlarını kullanarak sonuç elde etmenin çok zor olduğunu’ söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aksine bu durumun Erdoğan’ı ‘daha da cesaretlendireceği’ değerlendirmesinde bulundu.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre Putin, “Sayın Erdoğan'a baskı araçlarını kullanarak sonuç elde etmek çok zor. Aksine bu, Erdoğan’ı daha da cesaretlendirecektir" dedi. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) konuşan Putin’in Erdoğan ve Türkiye ile ilgili açıklamalarının satır başları şöyle:

-Savaş uçağı temini noktasında Türkiye seçim yapma hakkına sahip. Fiyat ve kalite unsurlarını dikkate alarak ulusal çıkarlarını gözetecektir.

-Türkiye, NATO üyesi olarak S-400 sistemleri ile en gelişmiş ve abartmadan söylüyorum sınıfında dünyanın en iyi sistemini almaya karar verdi.

-Savaş uçağı temini noktasında Türkiye seçim yapma hakkına sahip. Fiyat ve kalite unsurlarını dikkate alarak ulusal çıkarlarını gözetecektir.