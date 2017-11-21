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Deutsche Welle

Putin Erdoğan öncesi Esad'la buluştu

Suriye'de siyasi çözüm için Rusya, İran ve Türkiye'nin bir araya geleceği kritik zirve öncesinde Rusya lideri Putin Soçi'de Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüştü.

21 Kasım 2017 12:49

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya lideri Vladimir Putin ile bir araya geldi. Rusya'nın Soçi kentinde pazartesi günü gerçekleşen görüşmede Esad ve Putin'in, yaklaşık 6 yıldır süren Suriye iç savaşında askeri operasyon safhasının sonuna yaklaşıldığı konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Suriye ve Rusya resmi haber ajanslarının aktardığına bilgilere göre iki lider Suriye'de çözüm için siyasi sürecin başlatılması gerektiğini vurguladı.

Putin, siyasi çözüm için başlatılan Astana görüşmelerinin Suriye muhalefeti ile derin diyalog kurulmasına katkı sağladığını söyledi.

Putin Esad'ı tebrik etti

Görüşmede Putin, Esad'ı "teröre karşı verdiği mücadeleden ötürü" tebrik ederek "Suriye halkı çok ciddi bir tecrübeden geçiyor ve her şeye rağmen teröristlerin kaçınılmaz yenilgisi olan sona doğru yaklaşıyor" dedi.

Görüşmede iki ülkenin üst düzey askeri ve siyasi yetkilileri yer aldı. Esad'ın Rusya ziyareti toplam 4 saat sürdü.

Bu Esad'ın ülkesinde iç savaş başladığından bu yana bilinen ikinci yurtdışı ziyaretini. Esad ilk yurtdışı ziyaretini 2015'te yine Rusya'ya yapmış, iç savaşta askeri ve siyasi en büyük destekçisi olan Putin'le Moskova'da görüşmüştü.

Üçlü zirve çarşamba günü

Esad ve Putin arasındaki son görüşmenin, çarşamba günü Rusya'nın ev sahipliğinde Türkiye ve İran'ın katılımıyla yapılacak olan "üçlü Suriye zirvesi" öncesi istişare ve koordinasyon niteliğinde olduğu değerlendiriliyor. Yine Soçi'de gerçekleşecek görüşmelerde Moskova, Tahran ve Ankara Suriye'de siyasi çözüm için masaya oturacak.

Görüşmeler öncesi Putin'in Salı günü de ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yapacağı açıklandı.

AFP/dpa/Reuters/GY/HS

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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