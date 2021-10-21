Putin: Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' görüşüne katılmıyorum

Putin, "Karşı karşıya olduğumuz kriz, kavramsal bir kriz, hatta medeniyet krizi. Fiiliyatta bu, insanın yeryüzündeki varlığını tanımlayan yaklaşım ve ilkelerin krizi. Bu durumda hangi yöne ilerleyeceğiz, nelerden vazgeçeceğiz, neleri gözden geçireceğiz veya düzelteceğiz? Asıl değerler için savaş gerektiğinden, onları tüm gücümüzle takip etmemiz gerektiğinden eminim" dedi.

"ABD'nin yürüttüğü savaşlar operasyon bölgelerine büyük darbe vurdu"

"Devrim, krizden çıkış yolu değil krizi derinleştiren bir yol"

1917 devriminin yol açtığı yıkımları anımsatarak 1991 yılında SSCB'nin dağılmasından söz eden Putin, "Tarih 30 yıl önce tekerrür etti ve potansiyel olarak çok güçlü bir devlet, gereken esnek, ancak zorunlu olarak iyi düşünülmüş reformları yapmadı ve bunun sonucunda hem muhafazakarların hem de ilericiler gibi çeşitli dogmatistlerin kurbanı oldu. Her iki tarafta da elinden gelenin en iyisini yaptı. Tarihimizdeki bu örnekler, devrimin krizden çıkış yolu olmadığını, krizi derinleştiren bir yol olduğunu savunma imkanı veriyor" ifadelerini kullandı.