HaberTürk yazarı Serdar Turgut, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonra "önemli bazı konular üzerinde yeniden konuşulması gerektiğine karar vererek" ABD Başkanı Donald Trump'ı ülkesine davet ettiğini söyledi. Turgut, "Beyaz Saray da davetin alındığını ve Moskova’da zirveye olumlu bakıldığını teyit etti." dedi.

Turgut, "Putin, Erdoğan ile görüştükten sonra Trump'ı Moskova'ya davet etti" başlığıyla (1 Ağustos 2018) yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

Suriye’ye yeni düzen getirilmesi için ABD ile anlaşarak ‘esas oyuncu’ olan Rusya ilginç adımlar atıyor.

Başkan Erdoğan ile Johannesburg’da görüşen Putin, görüşmeden sonra önemli bazı konular üzerinde yeniden konuşulması gerektiğine karar vererek Başkan Trump’ı Moskova’ya davet etti.

Çok önemli konular var

Beyaz Saray da davetin alındığını ve Moskova’da zirveye olumlu bakıldığını teyit etti.

İki ülkenin ilgili birimlerinin bir süredir üzerinde çalıştıkları büyük Suriye anlaşmasının ana hatları Helsinki’de yapılan zirvede ele alınmıştı.

washingtona iki lider üzerinde daha fazlakonuşulması üzerinde hemfikir de kaldılar.

Aslında trump davet ediyordu

Aslında asıl Başkan Trump, Putin’i eylül ayında Washington’a davet etmek istiyordu.

Ancak Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, özel savcı Muelller’in sürdürdüğü Rusya soruşturması sürerken bu şemada bunun hatalı olacağını ve bu davet için soruşturmanın bitmesinden sonra 2019 yılında gerçekleşmesinin daha doğru olacağını söyledi.

Trump bunun üzerine hazırlıkları tamamlanmış eylül zirvesini ertelemek zorunda kaldı.

Ancak iki lider de bazı konuların acil olarak konuşulması gerektiği ve o kadar uzun beklenilmemesi gerektiği üzerinde de anlaşmış durumdalar.

Bu nedenle Putin hamleyi yaptı ve Trump’ı Moskova’ya davet etti.

Buradaki kaynaklar büyük bir aksilik çıkmazsa bu yıl bitmeden önce zirvenin gerçekleşmesinin beklendiğini söylüyorlar.

Bu zirvede Türkiye açısından hayati önemi olan konular konuşulacak.

Fırat’ın doğusu için Esad rejimi ile görüşen YPG’nin attığı adımlar ve İdlib meselesi iki liderin gündeminde olacak.

Bu yüden o zirve öncesinde Başkan Erdoğan’ın Putin ile yaptığı her konuşma çok önemli, bunlar da Washington tarafından yakından takip ediliyor.