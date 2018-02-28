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Dünya

Putin: Erdoğan aracı oldu, Doğu Guta'da çok sayıda sivil tahliye edildi

Putin, Doğu Guta'da sivillerin tahliyesine başlandığını duyurdu

28 Şubat 2018 20:57

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yardımıyla, kuşatma altındaki Doğu Guta’dan çok sayıda sivilin tahliye edildiğini duyurdu.

Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracılığıyla sivillerin epey büyük bir bölümü Doğu Guta'dan tahliye edildi. Erdoğan tahliyelerde büyük rol oynadı" ifadesini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'u ağırladı. Ortak basın toplantısında Putin, Rusya'nın Şam'ın dışındaki Doğu Guta bölgesinden oldukça büyük bir grup sivili tahliye etmeyi başardığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tahliye anlaşmasına varılmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Putin ile Kurz'un görüşmesinin odağında Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz taşıyacağı Kuzey Akımı 2 projesi vardı, ancak BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'ye yönelik ateşkes kararı bağlamında Şam'ın eteklerindeki Doğu Guta'da sivillerin tahliyesi ve yardımların ulaştırılması için insani mola uygulaması da gündeme geldi. 

Doğu Guta'dan yerel  saatle sabah 9.00 ile öğleden 14.00 arasında (TSİ 10.00-15.00) uygulanan 'insani mola' sırasında tahliye koridoruna militanların topçu ateşi açması yüzünden hiçbir sivilin ayrılamadığı haberleri gelirken Putin bir not düştü.

"Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığım telefon görüşmelerinden sonra Suriyeli partnerlerimizle anlaşarak yardıma muhtaç çocukların gerilimli bölgeden tahliyesi için insani koridorlar açılmasını önerdik'' diye konuşan Rusya Devlet Başkanı, şunları söyledi:

''Daha önce bunu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle ve kendisiyle sağladığımız mutabakatla gerçekleştirdik. Oradan oldukça büyük bir grubu tahliye etmeyi başardık. Ancak ikinci grubu tahliye etmeyi başaramadık, zira militanlar buna izin vermedi."

Putin, militanların Doğu Guta'dan düzenlediği saldırılara sonsuza dek tahammül edemeyeceklerini vurguladı.

Rus lider, "Bilindiği üzere, en azından Rusya'da gayet iyi biliyoruz ki, havan mermileri Rusya Büyükelçiliği'nin ve Rus ticari temsilciliğinin bulunduğu alanlara dahi isabet ediyor. Buna sonsuza dek tahammül mü edeceğiz? Elbette hayır!" dedi.

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