-Putin, EFSF ve IMF kaynaklarını yeterli görmüyor POZDNYAKOVO (A.A) - 12.11.2011 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF) ve Uluslararası Para Fonunun (IMF), Avro Bölgesi krizinin aşılmasında yeterli kaynağa sahip olduğunu düşünmüyor. Putin, ''Önde gelen uzmanlarımız Avrupa Merkez Bankasının (ECB) doğrudan müdahalesi olmaksızın bu sorunun çözülebileceğine inanmıyor. EFSF, tek başına ya da IMF ile işbirliği yaparak gerekli kaynaklara sahip değil. Krizin aşılması için 1,5 trilyon avro kaynağa ihtiyaç olduğuna inanıyorum'' dedi. Ticaretinin yarısını Avrupa Birliği (AB) ile yapan Rusya'nın, Avro Bölgesi'ndeki durum ve İtalya'nın kaderi konusunda çok kaygılı olduğunu ifade eden Putin, ''İtalya'nın çökmesinin kaçınılması gerekli bir felaket olacağını'' belirtti. ECB'nin, EFSF'yi desteklemesi gerektiğini yineleyen Putin, ''ECB'nin doğrudan müdahalede bulunacağı konusunda çok umutluyuz. Bunun enflasyonda yıkıcı yükselişe yol açacağını sanmıyorum. (Avro Bölgesi'nde) seçim iyi ya da kötü arasında değil, kötü ve çok kötü arasında. Ancak çok kötü yerine kötüye doğru ilerlemek daha iyi'' diye konuştu. Avro Bölgesi ülkeleri geçen ay 440 milyar avroluk EFSF'nin büyüklüğünün 1 trilyon avroya çıkarılması konusunda anlaşmıştı.