T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Putin, EFSF ve IMF kaynaklarını yeterli görmüyor   POZDNYAKOVO (A.A)

12 Kasım 2011 18:52

-Putin, EFSF ve IMF kaynaklarını yeterli görmüyor   POZDNYAKOVO (A.A) - 12.11.2011 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF) ve Uluslararası Para Fonunun (IMF), Avro Bölgesi krizinin aşılmasında yeterli kaynağa sahip olduğunu düşünmüyor. Putin, ''Önde gelen uzmanlarımız Avrupa Merkez Bankasının (ECB) doğrudan müdahalesi olmaksızın bu sorunun çözülebileceğine inanmıyor. EFSF, tek başına ya da IMF ile işbirliği yaparak gerekli kaynaklara sahip değil. Krizin aşılması için 1,5 trilyon avro kaynağa ihtiyaç olduğuna inanıyorum'' dedi. Ticaretinin yarısını Avrupa Birliği (AB) ile yapan Rusya'nın, Avro Bölgesi'ndeki durum ve İtalya'nın kaderi konusunda çok kaygılı olduğunu ifade eden Putin, ''İtalya'nın çökmesinin kaçınılması gerekli bir felaket olacağını'' belirtti. ECB'nin, EFSF'yi desteklemesi gerektiğini yineleyen Putin, ''ECB'nin doğrudan müdahalede bulunacağı konusunda çok umutluyuz. Bunun enflasyonda yıkıcı yükselişe yol açacağını sanmıyorum. (Avro Bölgesi'nde) seçim iyi ya da kötü arasında değil, kötü ve çok kötü arasında. Ancak çok kötü yerine kötüye doğru ilerlemek daha iyi'' diye konuştu. Avro Bölgesi ülkeleri geçen ay 440 milyar avroluk EFSF'nin büyüklüğünün 1 trilyon avroya çıkarılması konusunda anlaşmıştı.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24