Putin'e ömür boyu dokunulmazlık verecek tasarı, ilk oylamayı geçti

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Rusya'nın yasama sisteminin alt meclisi Duma, ülkenin devlet başkanlarına ve ailelerine görevi bıraktıktan sonra da dokunulmazlık tanıyacak bir yasa tasarısına destek verdi.

Tasarı Putin'in Birleşik Rusya Partisi'nin çoğunlukta olduğu Duma'daki ilk oylamayı geçti. 37 komünist tasarıya karşı oy verdi. Tasarı, iki kez daha oylandıktan sonra üst meclisi Federasyon Konseyi'ne gönderilecek. Burada da kabul edilirse tasarı Putin'in masasına gelecek ve imzasıyla yürürlüğe girecek.

Muhalif lider Aleksey Navalny duruma tepki göstererek, "Putin'in neden şimdi dokunulmazlık yasasına ihtiyacı var? Diktatörler kendi özgür iradeleriyle görevini bırakabiliyor mu?" şeklinde bir tweet attı.

Tasarının kabul edilmesi durumunda Rusya devlet başkanları ve ailelerinin evleri aranamayacak, bu isimler sorgulanamayacak ve mal varlıklarına el koyulamayacak.

Hayatta olan ve bu tasarıdan faydalanabilecek isim eski Rusya lideri Dimitri Mehvedev. Mihail Gorbaçov, görevini Sovyet Birliği döneminde yürüttüğü için dokunulmazlıktan faydanalamayacak.

Tasarıya göre eski başkanların sadece "vatana ihanetten" suçlu bulunmaları durumunda dokunulmazlıkları kaldırılabilecek. Mevcut olarak devlet başkanlarının sadece görevde oldukları sürece dokunulmazlığı bulunuyor.

Duma, eski başkanlara görevi bıraktıktan sonra Federasyon Konseyi'nde kalıcı bir koltuk verecek yasa tasarısını da ilk oylamada geçirdi.

Yasa tasarıları Putin'in yakında görevi bırakacağı tartışmalarını tekrar alevlendirdi, ancak Kremlin Rus liderin sağlık durumunun iyi olduğunu savunuyor.