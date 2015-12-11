Putin, düşürülen uçaktan çıkan kara kutuyu inceleyecek uzman bulamadı

Rusya ile krize sebep olan SU-24 tipi uçağın düşürülmesinden sonra uçaktaki kara kutu Rus yetkililere ulaştı. Fakat Vladimir Putin’in yabancı uzmanlara yaptığı kutuyu inceleme çağrısı cevapsız kaldı.

Radikal’in haberine göre Kremlin'de uçağın kara kutusu önünde önceki gün poz veren Putin, kara kutuda herhangi bir oynama yapmadıklarını göstermek için Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya uluslararası uzmanlarla birlikte inceleme talimatı verip, "Anladığım kadarıyla parametrik kaydedici (kara kutu) Su-24 tipi uçağın kalkış anından düşüş anına kadar kesin rotasını, hızını, yüksekliğini ve uçuş anındaki tüm dönüşlerini bize gösterecek. Uçağın nerede bulunduğunu ve uçağa Türkiye tarafından hain darbenin nerede vurulduğunu anlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Putin'in talimatları üzerine Savunma Bakanı Sergey Şoygu da kara kutuyu incelemek üzere çeşitli ülkelere davet mektubu göndermişti. Ancak Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov şu ana kadar hiçbir ülkeden çağrıya olumlu ya da olumsuz cevap gelmediğini duyurdu. Peskov hangi ülkelere davet yapıldığını ise açıklamadı.