-Putin: Dünya Washington'dan emir almaktan yoruldu MOSKOVA (A.A) - 15.12.2011 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, ABD'nin diğer ülkeleri kontrolü altına almaya çalıştığını ve dünyanın da artık Washington'dan emir almaktan yorulduğunu söyledi. Putin, Rus televizyonlarından canlı yayınlanan yıllık basın toplantısında, bir soru üzerine, ''Öyle görünüyor ki ABD'nin müttefiklere değil kendisine bağlı kölelere ihtiyacı var'' dedi. Rusya'nın ABD'nin bir müttefiki olmak istediğini belirten Putin, ''Ancak insanlar artık tek ülke diktasından yoruldu'' ifadesini kullandı. -''Halk desteği olmazsa bir gün dahi durmam''- Putin, halkın kendisine verdiği desteğin kesilmesi halinde bir gün dahi görevinde kalmayacağını belirterek, ''2000'lerin başında kendimi halk tarafından kiralanan biri olarak gördüğümü bir kaç kez dile getirdim. Eğer bu desteği hissetmezsem ve bu durum seçimler aracılığıyla da netleşirse bir gün dahi görevde kalmam'' dedi. -''Stalin dönemi korkularına ihtiyacımız yok''- Putin, bir başka soru üzerine Rusya'nın Stalin dönemi korkulara ihtiyacı olmadığını, aksine etkili yasalara ve bunların uygulanmasını etkin bir şekilde izlemeye ihtiyacı olduğunu belirterek, ''Yasaların adil olabilmesi ve iktidardan gelen taleplerin de insanların hedeflerine uygun olması için her şeyi yapmalıyız. Bizim korkuya ihtiyacımız yok'' şeklinde konuştu. -''SSCB'nin dağılmasını engellemek için aktif bir şekilde çalışmamız gerekirdi''- Rusya'nın geleceğinin tayin edildiği 1991 yılında Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov'un yerinde olması halinde nasıl davranacağı yolundaki bir soru üzerine de Putin, 1990'larda ülkenin toprak bütünlüğünün korunması için çok daha aktif şekilde mücadele edilmiş olması gerektiğini kaydetti. SSCB'nin ekonomik reformlara başlaması ve onu da demokratik reformlarla güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Putin, ''Bu ülkenin toprak bütünlüğü için mücadele etmek gerekirdi. Şimdi sizler arkadaşlarım ve şahsen benim Rusya Federasyonu'nun bütünlüğünü korumak için neler yapmaya başladığımızı biliyorsunuz'' dedi. -Adı "Bay Yüzde 2"ye çıkan Rus Başbakan- Putin, Devlet Başkanlığı sırasında görevden aldığı eski Başbakan Mihail Kasyanov ile ilgili bir soru üzerine, Kasyanov'un ''karakteristik muhalif özelliklerine sahip etkisiz bir başbakan'' olduğunu belirterek, ''Hükümetin liberal çevreler tarafından saygı duyulan üyelerinden German Gref veya Aleksiy Kudrin gibi liberal isimler bana sürekli Kasyanov'u görevden almam talebiyle geliyorlardı'' diye konuştu. Kudrin ile Gref'in ''sahtekar'' diye adlandırdıkları Kasyanov ile çalışmak istemediklerini, ya Kasyanov'u ya da kendilerini tercih etmesini istediklerini kaydeden Putin, ''Hatta belli bir noktada kendisine bir lakap takıldı: 'Yüzde 2 Mişa' (Mihail'ın kısaltılmış hali). Bu da onun bazı yolsuzluk olaylarına katıldığının ipucu. Ancak şahsi olarak sevme veya sevmeme gibi nedenler dışında herhangi bir delil olmadığı için görev süresinin sonuna kadar çalışmasına izin verdim'' dedi.