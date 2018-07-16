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Putin: Dünya Kupası sırasında 25 milyon siber saldırıyı önledik

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün oynanan final karşılaşması sonrasında organizasyonun güvenlik konseyiyle bir araya geldi

16 Temmuz 2018 16:28

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında ülkelerinde düzenlenen dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan Dünya Kupası sırasında bilgi altyapılarına yönelik gerçekleşen 25 milyon civarındaki siber saldırıyı ve diğer suçu önlediklerini belirtti.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Vladimir Putin, pazar akşamı sona eren kupa organizasyonunun bitiminde güvenlik konseyiyle bir araya geldi. Putin, 2018 FIFA Dünya Kupası Uluslararası Güvenlik İşbirliği yetkilileri ile yaptığı toplantıda, 34 ülkeden özel kuvvetlere mensup yaklaşık 130 temsilcinin Dünya Futbol Şampiyonası’nın güvenliğini sağlama çalışmalarına dahil olduğunu belirtti.

İki milyondan fazla kişinin ve yaklaşık 200 binanın şampiyonaya hazırlık esnasında denetlendiğini kaydeden Putin, 194 yerde 400’den fazla denetimde radyasyon, kimyasal, biyolojik ve patlayıcı kontrollerinin yapıldığını ifade etti.

Putin, şampiyona boyunca ülkesindeki bilgi altyapılarına siber saldırılar düzenlendiğini dile getirerek, “Dünya Futbol Şampiyonası boyunca Dünya Kupası ile bağlantılı, Rusya'nın bilgi altyapısına yönelik yaklaşık 25 milyon siber saldırı ve diğer suç eylemi etkisiz hale getirildi" dedi.

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