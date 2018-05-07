Putin, dördüncü dönemi için yemin etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, marttaki seçimlerde oyların yüzde 77'sinden fazlasını alarak yeniden başkan seçilmesinin ardından dördüncü dönemi için yemin ederek 6 yıllık görev süresine başladı. Putin, "İlerimizde kolay bir yol yok. İlerlemek her zaman zor bir arayıştır. Tarih yalnızca bir şeyi affetmez: Kayıtsızlık, tutarsızlık, gevşeme ve kendini beğenmişlik" ifadesini kullandı.

Putin, ilk olarak 2000 yılında devlet başkanı seçildi ve 2004'te yeniden sandıktan birinci çıkarak dört yıl daha devlet başkanlığı yaptı. Anayasaya göre bir kişi üst üste üç dönem devlet başkanlığı yapamadığı için 2008'de başbakanlığa geçti.

Putin 2012'de yeniden aday olduğu devlet başkanlığına seçilip 6 yıl daha koltukta kaldı. Bu sene Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının dördüncü yıldönümüne denk gelen devlet başkanlığı seçimlerindeki zaferinin ardından Putin, 6 yıl daha yani 2024'e kadar görevde kalacak.

Kremlin'in Andreyevskiy salonundaki törenin ardından, başkomutan olduğu için Putin'e ülkenin stratejik nükleer cephaneliğinin kodlarını içeren bir çanta verilecek.

Kremlin Sarayı'nda düzenlenen yemin töreninde, saatlerin tam 12.00'yi vurmasıyla Putin, Georgiyevskiy ve Aleksandrovskiy salonlarından geçerek tören salonuna girdi. Burada Putin, Anayasa Mahkemesi başkanının huzurunda sağ elini anayasaya koyarak yemin etti.

​Sputnik'te yer alan habere göre, yeminde şu ifadeler yer aldı: "Rusya devlet başkanı olarak görevimi yerine getirirken, insanların hak ve özgürlüklerine saygılı davranıp onları koruyacağıma; Rusya Anayasası'nı muhafaza edip koruyacağıma; ülkenin egemenliğini, bağımsızlığını, güvenliğini ve bütünlüğünü koruyacağıma; halka sadakatle hizmet edeceğime yemin ederim."

Yemin sonrasında Putin, resmen dördüncü dönemine başlamış oldu.