Putin doğalgaz silahını çekti



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, borçlarını ödememesi durumunda Ukrayna’ya doğalgaz sevkiyatını durdurma tehdidinde bulundu. Kremlin’den 18 Batı ve Doğu Avrupa ülkesi liderine gönderilen mektupta Rus enerji şirketi Gazprom’un gelecekte Ukrayna’ya sevkiyat için ‘ön ödeme talebinde bulunmak zorunda kalabileceği’ belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, mektubun Rusya’dan doğalgaz alan 18 ülke yönetimlerine gönderildiğini açıkladı. Ukrayna, Rus doğalgazını Avrupa’ya ulaştıran en önemli transit ülke. Ödenmeyen faturalar nedeniyle Rusya en son 2009 yılında Ukrayna’ya giden vanaları kapatmış, AB ülkeleri zor durumda kalmıştı.

“Söz değil para verin”

Putin mektupta Batı ülkelerine Ukrayna’yı sadece sözle değil, malî olarak da desteklemeleri çağrısında bulundu. AFP haber ajansına göre beş sayfalık mektupta AB ülkelerinin atıllığını eleştiren Putin, “Avrupalı partnerlerimiz ne yapıyor? Ukrayna’ya gerçek yardım sağlayacakları yerde niyet açıklaması tartışıyorlar. Rusya ise komşu Ukrayna’ya son dört yılda 25.5 milyar euroluk destek sağladı. Rusya dışında kimse yardım etmedi” ifadelerini kullanıyor.

Rusya, mart ayı başında Ukrayna’ya tanıdığı indirimleri tamamen kaldırmıştı. İflasın eşiğine gelen Ukrayna’nın Rusya’ya 1 milyar 600 milyon euro borcu bulunuyor. Uluslararası Para Fonu’nun Ukrayna’ya malî yardımlar konusunda kararı ise en erken nisan sonunda açıklaması bekleniyor. IMF Başkanı Christine Lagarde, Ukrayna’nın borçlarını ödeyebilmesi için 14 ila 18 milyar doların yeterli olacağını belirtmişti. Bu miktarın doğrudan borç faiz ödemeleri olarak Rus Gazprom şirketinin kasasına girmesi bekleniyor.