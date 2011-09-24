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Dünya

Putin Devlet Başkanlığı'na resmen aday

Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, Başbakanı Vladimir Putin'in Mart 2012'de devlet başkanlığı seçiminde aday olmasını onayladıklarını bildirdi.

24 Eylül 2011 03:00

T24 - Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, Başbakanı Vladimir Putin'in Mart 2012'de devlet başkanlığı seçiminde aday olmasını onayladıklarını bildirdi.

Rusya için bu flaş haber, Medvedev'in ikinci dönem için devlet başkanlığına adaylığını koyup koymayacağına dair uzun zamandır süren beklentileri aydınlattı.
Putin'den devlet başkanlığı üzerine henüz resmi tepki gelmezken, Kremlin Sarayı'nda iktidardaki "Birleşik Rusya Partisi"nin kurultayında Medvedev'in flaş açıklaması büyük alkış aldı.

Putin ise, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Medvedev'in 4 Aralık'taki parlamento seçiminde Birleşik Rusya Partisinin baş adayı olmasını tavsiye etti.
Müteveffa Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in (1931-2007) seçimiyle 1999'un son gününden beri Rusya'nın kaderini çizen Putin'in Mart 2012 seçiminde ikinci kez devlet başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

2000-2008'de iki dönem Devlet Başkanı olan Putin, anayasa elvermediği için üst üste üç dönem devlet başkanı olamadı; Medvedev'i devlet başkanlığına getirdi.



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