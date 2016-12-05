Putin: Dengeler yeniden oluşacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dünya dengelerinin değiştiğine vurgu yaparak, "Tek kutuplu dünya düzeni kurma girişimleri başarısız oldu" dedi.

Sputnik’in haberine göre, Rus NTV televizyonunda yayınlanan İtogi Nedeli programı için İrada Zeynalova'ya mülakat veren Putin, şunları söyledi:

"Bu kaçınılmaz bir şey. Tek kutuplu dünya düzeni kurma girişimleri başarısız oldu. Artık farklı bir zamanda yaşıyoruz. Rusya her zaman, kendi çıkarlarımızı korurken başkalarınınkini de saygı duyulması gerektiği görüşüne bağlı kaldı. Tüm meslektaşlarımızda ilişkilerimizi bu şekilde kuracağız."

Putin'e, Batı'nın, NATO'nun 1999'da Yugoslavya'yı bombaladığı ve 1995'te Bosna Hersek'te operasyon düzenlediği dönemde Moskova'nın askeri krizlerin nasıl çözülmesi konusunda söylediklerini neden dinlemek istemediği şeklindeki bir soru da yöneltildi.

"Denge yeniden sağlanıyor"

Putin soru karşısında, "Bunun çok basit bir cevabı var: Sadece yeterince yüksek çıkan sesler dinlenir. Bu durum değişiyor. Partnerlerimizin artık uluslararası hukuka bağlı kalmayı tercih ettiği bir sır değil. Zira küresel denge yeniden sağlanıyor" diye konuştu.