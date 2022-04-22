Putin'den Zelenski'ye: Şartlarımı kabul ederse görüşürüm

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şartlarının kabul edilmesi ve somut adımlar atılması karşılığında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşebileceğini belirtti.

Rusya Ukrayna savaşı 24 Şubat'tan bu yana devam ediyor. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarını aktardı. Putin, “Eğer şartlarımızı kabul eder ve somut adımlar atarlarsa, Volodimir Zelenski ile görüşürüm” dedi. Daha önceki görüşmelerde Rusya şu taleplerin yerine getirilmesini istemişti:

- Ukrayna’nın NATO konusunda tarafsızlık ilan etmesi ve anayasasını bu şekilde düzenlemesi

- Kırım’ın Rus toprağı olarak tanınması

- Bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Luhansk devletlerinin, hak iddia ettiği sınırlar çerçevesinde tanınması

- Ukrayna’da Ruslara, Rusçaya ve Rus kültürüne yönelik baskıların sona erdirilmesi

- Ukrayna’nın tamamen silahsızlandırılması