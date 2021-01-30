Putin'den Yunanistan'ın 'Bağımsızlık Günü' davetine "olumsuz" yanıt

Yunanistan 25 Mart Bağımsızlık Günü törenlerine davet ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den "olumsuz" yanıt aldı.

Yunanistan, 25 Mart Bağımsızlık Günü törenleri hazırlıklarına başladı. Atina yönetimi, bağımsızlık törenlerine davet ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldığı "olumsuz" yanıt ülkede hayal kırıklığı yarattı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 25 Mart 2021 yılında bağımsızlığının 200'üncü yılını kutlayacak olan Yunanistan'daki askeri geçit törenine davet edilmesine rağmen, "Atina'yı ziyaret etme planı olmadığını" söyledi.

Atina yönetiminin, 25 Mart Bağımsızlık Günü kutlamalarına ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles da bulunuyor.