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Dünya

Ukrayna'ya saldırı emri veren Putin: Komşularımıza yönelik kötü bir niyetimiz yok; gerilimi artırmayın

04 Mart 2022 14:20

T24 Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya saldırma emrini verdikten 8 gün sonra Rusya'nın komşularına 'gerilimi yükseltmeme' çağrısı yaptı. 

Putin, "Komşularımıza yönelik kötü bir niyetimiz yok. Onlara gerilimi yükseltmeme, kısıtlamalar getirmeme tavsiyesinde bulunuyorum" diye konuştu.

Moskova'daki bir törene uzaktan video bağlantı ile katılan Putin, "İlişkilerimizi kötüleştirmek için bir gerekçe görmüyoruz. Yaptığımız bütün hamleler Rusya Federasyonu'na yönelik düşmanca hamlelere verilen karşılıklardır" dedi. 

Putin, kendilerine Ukrayna'ya saldırdıkları gerekçesiyle yaptırım uygulayan ülkelere Moskova ile ilişkileri normalleştirme çağrısı yaptı.

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