Putin'den Ukrayna'yla üst düzey görüşmelere yeşil ışık

T24 Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda konuştu. Putin'in konuşmada, Ukrayna ile üst düzey görüşmeler yapmak konusunda istekliliğini aktardığı belirtildi.

Çin devlet kanalı CCTV'nin aktardığı habere göre, Putin, Şi ile konuşmasında Ukrayna ile üst düzey görüşmeye yeşil ışık yaktı.

Putin'in Şi'ye şunları söylediği belirtildi:

"ABD ve NATO, Rusya'nın mantıklı güvenlik endişelerini uzun süre gözardı etti, ısrarla bağlılıklarından döndü ve doğuya doğru askeri ilerlemesine devam etti"

Putin'in "Rusya, Ukrayna'yla üst düzey müzakereler yürütmeye niyetli" dediği aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Putin'i müzakere masasına çağırmıştı.

Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile görüşmeler için Minsk'e diplomatlar göndermeye hazır olduğunu söyledi.

Peskov, bu görüşmelerde "Ukrayna'nın tarafsızlığının" görüşülmesinin beklendiğini; bu tanıma Ukrayna'nın "silahsızlanması" ve "Nazilerden temizlenmesinin" de dahil olduğunu söyledi.