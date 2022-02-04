Putin'den Kış Olimpiyatları ziyareti: "Batı'nın yaptırımları iki ülkeyi yakınlaştırdı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pekin Kış Olimpiyatları’na giderek Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le pandemi başladığından bu yana ilk kez yüz yüze görüşmüş olacak.

BBC’de yer alan analiz, Batı’yla gerilimin tırmandığı dönemde, Putin-Şi ilişkisini mercek altına aldı.

Analizde, iki lider gözünde Çİn-Rusya ilişkilerinin “hiç olmadığı kadar yakın” olduğu belirtildi.

Pekin Kış Olimpiyatları öncesi ikili görüşme gerçekleştirecek olan liderler için Pekin’de özel bir kutlama videosu hazırlanırken Rusya Devlet Başkanı Putin de ziyaret öncesi uzun bir mektup kaleme aldı.

Analizde, Ukrayna’nın Rusya ve Çin yakınlığında bir rol oynadığı belirtildi. Carnegie Moskova Merkezi’nden Alexander Gabuev “Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhakı ve Batı yaptırımları iki ülkenin yakınlaşmasını sağladı” dedi.

Vladiovostok’taki Uzak Doğu ve Federal Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler profesörü Artyom Lukin “Moskova’daki karar alıcılar, Çin’in yardımı, desteği olmadan, Rusya’nın Batı’yla tersliğe dayanamayacağını biliyor.” dedi.

Uzmanlar, Çin ve Rusya’nın birbirine destek olduğunu, Batı’dan gelen ekonomik yaptırımlar karşısında da yakın ilişkilerin durumu hafifletebildiğini söyledi.