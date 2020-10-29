Putin'den Karabağ açıklaması: Görüşmelerde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'da acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini ve "Barış görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülkenin önerilerinin değerlendirilmesi gerektiğini" söyledi.

Türkiye, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a destek veriyor. Ermenistan ile güvenlik anlaşmaları bulunan Rusya ise ateşkes konusunda uzlaşılması için taraflara çağrı yapıyor.