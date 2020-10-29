T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin'den Karabağ açıklaması: Görüşmelerde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı

29 Ekim 2020 16:33

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'da acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini ve "Barış görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülkenin önerilerinin değerlendirilmesi gerektiğini" söyledi.

Putin, Rusya'da bir etkinlikte yaptığı konuşmada Dağlık Karabağ'da uzun vadeli çözümün sadece Ermenistan ile Azerbaycan'ın çıkar dengesinin gözetilmesi durumunda sağlanabileceğini belirtti.

Türkiye, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a destek veriyor. Ermenistan ile güvenlik anlaşmaları bulunan Rusya ise ateşkes konusunda uzlaşılması için taraflara çağrı yapıyor.

ETİKETLER

Dağlık KarabağKarabağVladimir PutinPutinRusyaRusya ErmenistanErmenistanAzerbaycan ErmenistanRusya Azerbaycan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24