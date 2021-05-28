Putin'den Esad'a seçim sonrası tebrik mesajı: Yüksek siyasi otoritenizi doğruladı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'de devlet başkanlığı seçimini kazanan Beşar Esad'ı tebrik ettiğini aktardı. Putin, Esad'a tebrik mesajında "Seçim sonuçları tam anlamıyla yüksek siyasi otoritenizi doğruladı" dedi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Putin’in Esad'a tebrik mesajında, “Seçim sonuçları tam anlamıyla yüksek siyasi otoritenizi, yurttaşlarınızın sizin yönetiminizle Suriye’deki durumun en kısa zamanda istikrara kavuşturulması ve devlet kurumlarının güçlendirilmesi için izlenen yola duyduğu güveni doğruladı” ifadeleri yer aldı.

Putin ayrıca, Rusya’nın terör ve aşırıcılıkla mücadelenin yanı sıra Suriye’deki siyasi çözüm ve kriz sonrası yeniden inşa sürecinde çok yönlü desteğini sürdürmeye hazır olduğunu vurguladı.

Beşar Esad, Suriye'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanarak koltuktaki dördüncü dönemine girdi. Meclis Başkanı Hammuda Sabbağ, canlı konferans aracılığıyla Esad'ın oyların %95,1'ini aldığını, seçimlere katılım oranının %78,6 olduğunu duyurdu.

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