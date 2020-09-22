Putin'den BM personeline ücretsiz 'Rus Koronavirüs aşısı' önerisi

Bu yıl yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen BM 75. Genel Kurulu toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM'nin kuruluş amacına değinerek, "1945'te Nazizm yenildi, saldırganlık ve nefret ideolojisi çöktü. İttifak deneyimi ve ruhu, barış ve ortak zafer için ödenen büyük bedelin anlaşılması, savaş sonrasındaki dünya düzenini inşa etmeyi mümkün kıldı. Bu düzenin temeli, bugüne kadar uluslararası hukukun ana kaynağı olarak kalan BM Tüzüğü oldu" dedi.

BM'nin günümüze kadar süren icraatlarından övgüyle bahseden Putin, "Geride kalan 10 yıla baktığımızda, Soğuk Savaş döneminin tüm karmaşıklıkları, köklü jeopolitik değişimler, günümüz küresel siyasetindeki entrikalar dikkate alındığında BM'nin dünyayı korumak, halkların ve kıtaların sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmek ve yerel krizlerin üstesinden gelmeye yardım etmek olan ana misyonunu hakkıyla yerine getirdiğini söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Daimi üyelerin veto hakkı korunmalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Dünya 5'ten büyüktür' sözüyle BM'nin yapısını her dönemde eleştirmesi üzerine başlayan tartışmalara katılan Putin, Rusya'nın da bulunduğu 5 ülkenin BM'deki veto haklarının korunması gerektiğini savunarak, "BM'nin bu muazzam potansiyeli ve deneyimi, ilerlemek için gereklidir ve iyi bir temel teşkil etmektedir" dedi.

Putin, "Elbette yaşanan değişiklikler BM'nin ana organı olan Güvenlik Konseyi (BMGK) üzerinde, BMGK'nın reformuyla ilgili yaklaşımlara ilişkin tartışmalar üzerinde etkili oldu. Güvenlik Konseyi, tüm ülkelerin çıkarlarını daha bütüncül şekilde gözetmeli ancak daha önce olduğu gibi küresel yönetim sisteminde kilit unsur görevi görmeli. Bu, daimi üyelerin veto hakkı korunmadan sağlanamaz. İkinci Dünya Savaşı'nda galip gelen 5 ülkenin bu hakkı bugünkü askeri ve politik dengeyi sağlıyor" dedi.

BM personeli için Rus aşısı önerisi

Ayrıca Putin, Rus bilim adamlarının geliştirdiği "Sputnik-V" adlı Koronavirüs aşısı ile ilgili BM'ye öneride bulunarak, "Rusya, Birleşmiş Milletler'e nitelikli yardımlar sağlamaya hazırdır. Bu anlamda BM'nin gönüllü olan örgüt ve birim çalışanlarına aşı uygulamasını ücretsiz sağlamak istiyoruz" dedi.