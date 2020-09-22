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Dünya

Putin'den BM personeline ücretsiz 'Rus Koronavirüs aşısı' önerisi

"Daimi üyelerin veto hakkı korunmalı"

22 Eylül 2020 22:30

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgına değinerek, "Rusya, Birleşmiş Milletler'e nitelikli yardımlar sağlamaya hazır" dedi.

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