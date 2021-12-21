Putin'den Batı'ya uyarı: Askeri-teknik karşılık veririz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ile Moskova arasındaki gerilim Ukrayna gündemi sebebiyle yüksekken "tehditkar" olarak nitelendirdikleri hamleler nedeniyle "askeri-teknik reaksiyon" gösterebileceklerini belirtti.

Putin, Savunma Bakanlığı toplantısında, "Eğer Batılı meslektaşlarımız açıkça agresif duruşlarını sürdürürlerse karşılık olarak gerekli askeri-teknik önlemleri alırız ve dostça olmayan adımlara sert tepki gösteririz" dedi.

Putin, "askeri-teknik" önlemlerin neler olacağı konusunda bir açıklamada bulunmadı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Moskova'nın NATO'nun eski Sovyet coğrafyasındaki etkisini sınırlandırmak için taleplerini içeren liste üzerine diyalog başlatmaya hazır olduğunu belirtti.

Putin, Moskova'nın sadece "uzun süre bağlayıcı garantiler" kabul edeceğini söyledi.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık on binlerce asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.