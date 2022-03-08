Putin'den ABD'ye karşı yaptırım: Bazı ürün ve hammaddelerin ithalat ve ihracatını yasakladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkenin güvenliği için bazı ürün ve hammaddelerin ithalat ve ihracatını yasaklayan bir kararname imzaladı. Ülkelerin listelerinin iki gün içinde belirleneceği bildirildi.

ABD Başkanı Biden, Rusya'dan hem petrol hem de doğal gaz ithalini yasakladığını açıklamıştı. Biden'ın açıklamalarının ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın güvenliğini sağlamak için dış ticarette özel ekonomik tedbirler getiren bir kararnameyi imzaladı. 31 Aralık 2022'ye kadar geçerli kararname bazı özel ekonomik önlemler getiriyor.

Bu önlemler arasına "Rusya Federasyonu toprakları dışına ihracat ve Rusya Federasyonu topraklarına Rusya hükümeti tarafından belirlenen listelere göre ürün ve hammadde ithalatı yasağı" dahil edildi.

Listedeki ülkelere ihracat ve ithalat kısıtlanıyor

Kararname ayrıca "Rusya Federasyonu toprakları dışına ihracatı ve Rusya Federasyonu topraklarına yapılan ithalatları ve (veya) Rus hükümeti tarafından belirlenen listelere göre ürün ve hammadde ithalatını" da kısıtlıyor.

Kararnamenin 1. maddesinde öngörülen tedbirler; Rus vatandaşlar, yabancı vatandaşlar ve (ürünleri) kişisel kullanım için (alan) kişiler tarafından Rusya Federasyonu toprakları dışında ihraç edilen ve Rusya Federasyonu topraklarına Rusya Federasyonu vatandaşları tarafından ithal edilen ürünler ve hammaddeler için uygulanmayacak.