Putin'den ABD'ye çağrı: New START koşulsuz uzatılsın

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile aralarındaki son büyük nükleer silah anlaşması olan New START'ın (Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması) koşulsuz olarak uzatılmasını teklif etti.

Putin, anlaşmanın en az bir yıl uzatılmasını önerdi.

New START, yeni bir anlaşmaya varılmaması durumunda 2021'in Şubat ayında sona erecek. Bahsi geçen anlaşma ABD ile Rusya'nın konumlandırabileceği stratejik nükleer savaş başlığı, füze ve bombardıman uçağını sınırlandırıyor.

ABD'nin müzakerecisi Marshall Billingslea geçen hafta, "New START anlaşmasını Rusya'nın nükleer cephanesini dondurdurmayı, yani bir sınırlamaya gitmeyi kabul etmesi durumunda uzatmak istiyoruz" dedi.

Heritage Vakfı'nda konuşan Billingslea, "İki hukûmetin arasında en yüksek seviyede bir prensip anlaşması olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.