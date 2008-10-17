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Dünya

Putin, Çeçenistan'da cami ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de Rusya yanlısı Çeçen lider Ahmet Kadirov adına yaptırılan ve Avrupa'nın en büyük camil

17 Ekim 2008 03:00

Yıllarca amansız bir savaşın taraflarıydılar. Bu yüzden, bir Rus liderinin Çeçenistan'ın başkenti Gorzni'de boy göstermesi imkanzsız sayılıyordu. Sonunda bu da oldu. Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Grozni'de camiye gitti.

2004 yılında bombalı bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden Çeçenistan'ın eski devlet başkanı Ahmet Kadirov'un adı verilen ve Rusya'da "Avrupa'nın en büyüğü" olarak anılan yeni camiyi ziyaret eden Putin'e, Çeçen Devlet Başkanı Ramazan Kadirov ve kalabalık bir heyet eşlik etti.

Ahmet Kadirov, yıllar önce Türkiye ziyareti sırasında gördüğü camilere hayran kalarak, ülkesine döndüğünde "İstanbul'daki Sultanahmet gibi büyük bir camii Grozni'ye de yapalıyız" diyerek, bu caminin yapımının fikir babası olmuştu.

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