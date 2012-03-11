Putin bütün dünyayı ajanlarıyla yönetiyor

T24- The Economist’in Rusya uzmanı editörü Edward Lucas eski KGB ajanı Vladimir Putin’in dış politikasını nasıl casusları üzerinden yönettiğini ve Avrupa’ya sızan ajanları yazdı.

Bağımsız gözlemcilerin ve muhaliflerin bütün itirazlarına rağmen pazar günü ezici bir seçim zaferiyle devlet başkanlığı sarayı Kremlin’e dönen Vladimir Putin geçmiş ajanlık tecrübeleriyle Rus istihbaratını şekillendiriyor.

Dünyanın en etkili siyasi dergilerinden The Economist’in eski Moskova bürosu şefi ve Doğu Avrupa uzmanı Edward Lucas, Putin’in ‘devletle mafyanın içiçe geçtiği’ ülkesine Soğuk Savaş yıllarının görkemini kazandırmak için hayata geçirdiği casusluk ağını “Aldatma: Casuslar, Yalanlar ve Rusya Batı’yı Nasıl Kandırıyor” adlı kitabında ele aldı.

Batı toplumlarında Rus casuslarının adeta cirit attığını öne süren Lucas, “Metal dedektörlerden ve kimlik kontrollerinden geçmek günlük hayatımızı zorlaştırırken sırlarımızı ve karar verme yetkimizi yeterince koruyamıyoruz” dedi. Lucas, gizli Rus ajanlarının çalışma yöntemlerini üç bölümde inceleyerek politikacıları, etkili işadamlarını ve devlet görevlilerini uyardı.



Lucas casusluğun en klasik yöntemlerinden biri olan ‘güzel kadın’ numarası Putin’in casus şebekesinin gözdeleri arasında yer aldığını belirtiyor. “Avrupa Konseyi Parlementerler Meclisi ya da Avrupa Güvenlik ve İşbiriği Teşkilatı gibi kıyıda köşede kalmış uluslararası örgütlerde çalışan orta yaşlı görevlilere genç ve çekici Rus kadınlar sıklıkla yanaşır. Bunların bazıları karar verme süreçlerini etkilemeye ya da hassas bilgileri ele geçirmeye eğilimlidir. Bu asistanların adına çalıştıkları politikacıların genelde Rus argümanlarını desteklemesi tesadüf olamaz” diyen Lucas ‘herhangi bir Doğu Avrupa ülkesinin pasaportunu taşıyan genç stajyerlere’ şüpheyle yaklaşıyor.

En tehlikeli ‘uyuyanlar’

Gazeteci “Görünüşte meşru olsa da Bulgar pasaportu geçici bir evlilikle elde edilmiş olabilir. Bu kişiler hakkında ayrıntılı bir güvenlik soruşturması yapılsa ailede büyük ihtimalle KBG bağlantısı bulunabilir. Kimse bu kişilerin vatanlarını ziyaret ettiklerinde Rus istihbaratıyla temasa geçip geçmediklerini araştırma zahmeti duymuyor” diyerek Avrupa’daki ‘vurdumduymazlığa’ isyan etti.

Lucas’a göre Rusya’nın istihbarat şebekesi kendi vatandaşlarına da şantaj yoluyla yurtdışında bilgi toplatıyor. Gazeteci “Sovyetler’in çöküşünden sonra çok sayıda Rus, Avrupa’ya geldi. Bir telefon şirketinde ya da vergi dairesinde çalışan biri Moskova’da gizli görevdeki bir Batı ajanını kolay deşifre edebilir” diyerek güvenlik taramalarının sıkılaştırılmasını savundu.

Lucas son olarak da ‘uyuyan ajan’ tehlikesine dikkat çekerek 20 yıl boyunca ABD’de kimliklerini saklayarak Rusya hesabına çalışan Howard Andrey ve Yelena Bezrukov çiftini hatırlattı. Lucas “3 bin dolarlık bir takım giyen Rus dostunuz size yönetici olduğunu söyleyebilir. Belki doğrudur. Ama ajan olabilir, mafya için çalışabilir. Belki de hepsidir...” yorumunu yaptı.