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BBC Türkçe

Putin: Bundan sonraki adım Suriye'nin tamamında ateşkes

Erdoğan'la telefonda anlaşmaya vardık

16 Aralık 2016 14:15

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin tamamında ateşkesin sağlanması konusunda, ülkedeki silahlı muhalif gruplarla, Türkiye'nin de aracılık ettiği aktif görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da basın açıklaması yapan Vladimir Putin, bundan sonra atılacak adımın "Suriye'nin tamamında ateşkesi tam anlamıyla sağlayacak bir anlaşmaya varmak" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarına değinen Putin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile barış görüşmelerini Kazakistan'ın başkenti Astana gibi yeni bir yerde yapabileceğimiz konusunda anlaşmaya vardık" dedi.

Türkiye ve Rusya'nın çabalarıyla varılan anlaşma kapsamında Halep'in doğusundaki muhalif savaşçıların ve sivillerin tahliyesine Perşembe günü başlanmıştı.

Doğu Halep'ten tahliye edilen 7 bin 500 kişi İdlib'e ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye temsilcisi Staffan de Mistura, Halep'te 40 bini sivil olmak üzere 50 bine yakın insanın daha tahliye edilmeyi beklediğini ifade etmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgeden tahliye edilenlerin sayısının toplamda 7 bine yakın olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Halep'in doğusundan en az 6 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Reuters ajansının haberine göre Rus yetkililer, tahliye edilenler arasında 3 binden fazla muhalif, 300 kadar da yaralı sivil olduğunu belirtti.

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