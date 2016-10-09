Putin, bugün Türkiye’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün İstanbul'da bir araya geliyor. İki lider, son 2 ayda üçüncü kez yüzyüze görüşecek.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşmesiyle birlikte temas trafiğine hız veren Putin ve Erdoğan, son 60 günde iki kez yüz yüze, dört defa da telefonda görüştü.

Liderler görüşmelerinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini tüm boyutlarıyla detaylı bir şekilde ele alırken, Suriye başta olmak üzere bölgesel konuları değerlendirdi.

En son 15 Kasım 2015'te Antalya'da düzenlenen G20 zirvesine katılan Putin, 24 Kasım'da yaşanan uçak krizinden sonra ilk kez Türkiye'ye gelmiş olacak.

Bunun yanı sıra iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin başlamasının ardından düzenlenecek ilk Türkiye-Rusya Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) da yine önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek.

Ayrıca yıl sonuna kadar Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Türkiye-Rusya Üst Düzeyli İşbirliği Konseyi (ÜDİK) zirvesinin de bu yıl sonuna kadar düzenlenmesinin ihtimal dahilinde olduğu belirtiliyor.

Uçak krizinden sonra ilk görüşme kameralara şöyle yansımıştı: