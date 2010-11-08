Putin bu kez de F1 pilotu oldu

T24- Rusya'nın sportmen Başbakanı Vladimir Putin, yine katıldığı bir spor etkinliği ile haber oldu. Putin bu kez, bir otoban açılışında F1 aracı kullandı. Hız saati 240'ı gösterirken Putin, "İlk sürüş için hiç de fena değil" dedi.









Siyah kuşak judo derecesi, vahşi doğa da ata binmek, balık tutmak, çıkan yangınları söndürmek için uçak kullanmak, ayı ve kaplan avına çıkmak... Bunlara son olarak bir de F1 aracı kullanmak eklendi.



Tüm bu hareket dolu macera etkinlikleri Rusya'nın sportmen Başbakanı Vladimir Putin'e ait.



Putin bu kez başka bir etkinlikle kameraların karşısına çıktı. St. Petersburg yakınlarında açılan yeni otobanda F1 aracı kullandı.



Putin'e aracı nasıl kullanacağı ile ilgili son detaylar verildikten sonra Rusya Başbakanı deyim yerindeyse ayağını gazdan çekmedi.



Daha sonra görüntülerini izleyen Putin "İlk sürüş için hiç de fena değil" yorumunu yaptı.



Rusya Başbakanı Putin 1 ay önce Rusya'nın Karadeniz'deki tatil kenti Soçi'de 2014-2020 yıllarında grand prix yarışlarının bölgede gerçekleşmesi ile ilgili anlaşma imzalamıştı.





