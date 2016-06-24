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Dünya

Putin Brexit’ten memnun: İngilizlerin tercihi anlaşılır; kimse zayıf ekonomileri beslemek istemez

“Rus ekonomisine etkisini en aza indirmeye çalışacağız”

24 Haziran 2016 21:47

İngiltere'nin AB'den ayrılma kararını değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngilizlerin Brexit tercihinin 'anlaşılır' olduğunu belirtip, "Kimse daha zayıf ekonomileri beslemek istemez" dedi.

Sputnik’in haberine göre,Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi için gittiği Özbekistan’ın başkenti Taşkent’ten ayrılmadan önce, Brexit kararına ilişkin soruları yanıtladı.

Putin, İngilizlerin verdiği AB'den ayrılma kararının 'anlaşılır' olduğunu belirtip, "Zira kimse daha zayıf ekonomileri beslemek istemez" dedi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının hem Avrupa hem de Rusya için sonuçları olacağını söyleyen Putin, Brexit'in Rus ekonomisi üzerindeki etkilerini minimum düzeye çekmeye çalışacakları da kaydetti.

Putin ayrıca, İngiltere'nin ayrılması nedeniyle AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım politikasında bir değişiklik olmasını da beklemediklerini kaydetti.

Ayrıca Putin, İngiltere referandumunun sonuçlarının, göç ve güvenlik sorunlarının yanı sıra Avrupa bürokrasisinden duyulan memnuniyetsizliğin bir göstergesi olduğunu belirtti.

 

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