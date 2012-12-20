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Dünya

Putin: Bizi Esad değil Suriye ilgilendirir

Putin, 'Bizi endişelendiren Esad rejiminin kaderi değil. Bizim endişemiz Esad sonrası ne olacağı? Muhaliflerle, rejimin yer değiştirip, savaşın sonsuza kadar devam etmesi' dedi

20 Aralık 2012 19:11

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın asıl endişesinin Beşşar Esad değil, Suriye'nin geleceği olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın toplantısı televizyonda yayınlandı. Suriye'de 21 aydır devam eden şiddet olaylarına da değinen Putin, "Suriye konusunda asıl endişemiz ülkenin geleceği, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın pozisyonu değil" dedi.

 

'Asıl endişemiz Esad sonrası'

 

Suriye'de Esad rejimi ile muhalifler arasındaki çatışmayı önlemek için her türlü çözüme sıcak baktıklarını dile getiren Putin, "Bizi endişelendiren Esad rejiminin kaderi değil. Bizim endişemiz Esad sonrası ne olacağı? Muhaliflerle, rejimin yer değiştirip, savaşın sonsuza kadar devam etmesi" şeklinde konuştu.

 

'Mezhep ayrılığı derinleşiyor'

 

Birleşmiş Milletler de, Suriye'deki mezhepsel ayrılığın giderek derinleştiği uyarısında bulundu.

BM için hazırlanan 10 sayfalık raporda, "Çatışmalar ikinci yıla yaklaşırken, Sünnilerle Aleviler giderek birbirinden ayrılıyor" tespiti yapıldı.

Raporda, taraflar arasındaki düşmanlığın artmasıyla, uluslararası hukukun giderek daha fazla çiğnendiği belirtildi.

BM için hazırlanan raporda, yabancı Sünni militanların Esad yönetimine karşı savaşmak için Suriye'ye gittiği, Lübnan'daki Hizbullah'la, Iraklı Şiilerin de Esad güçlerine destek sağladığı ileri sürüldü.

 

Orantısız güç

 

Suriye ordusunun hava saldırılarını artırdığı, hastanelerin de aralarında bulunduğu pekçok hedefin orantısız güç kullanarak vurulduğu belirtildi. (ntvmsnbc)

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