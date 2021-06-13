T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin, Biden görüşmesinden beklentilerini açıkladı: İki lider arasında diyalog tesis edilmesi, kişisel bağlantının yeniden sağlanması...

13 Haziran 2021 12:57

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Haziran'da ABD Başkanı Joe Biden'la yapacağı görüşmenin iki lider arasında diyalog tesis edilmesi, kişisel bağlantıların yeniden sağlanmasını umduğunu söyledi.

Interfax haber ajansının aktardığı habere göre, Putin, Biden'la Cenevre'de yapacağı ilk yüz yüze görüşmeden beklentilerini açıkladı. Putin, "Kişisel temaslarımızın, ilişkilerimizin yeniden canlandırılması, doğrudan diyalog tesis edilmesi, karşılıklı olarak çıkar sağlayan alanlarda gerçekten işleyen etkileşim mekanizmalarının kurulması planlanıyor” dedi. 

Biden'la bölgesel sorunlar, stratejik istikrar ve çevre meselelerini konuşacağını belirten Putin, ABD ve Rusya'nın etkili bir şekilde beraber çalışabileceği noktalar olduğunu söyledi. 

Beklentilerini açıklamaya devam eden Putin, Biden'la görüşmenin "Çeşitli askeri sistemlerin dağıtımı dahil olmak üzere güvenlik problemlerinin, en azından konuşulabileceği koşulları yaratmasını umduğunu" söyledi. 

Putin, ikili bir anlaşmaya varılırsa ve ABD de aynı şekilde hareket ederse siber suçluları vermeye hazır olduklarını ifade etti.

joe bidenvladimir putinbeklentirusyaabdwashingtonrusya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24