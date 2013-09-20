Putin: Berlusconi eşcinsel olsaydı yargılanmazdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi için, "Homoseksüel olsaydı kimse ona dokunmaya cesaret edemezdi" dedi.

Putin, resmi ajans RIA Novosti’nin her yıl organize ettiği ‘Valdai Club’ forumuna katıldı.

Uluslararası uzmanlar ve gazetecilerin katıldığı foruma Putin’in, ‘dostu’ İtalya eski başkanı Silvio Berlusconi hakkında sarf ettiği sözler damgasını vurdu.

Putin, reşit olmayan bir kişi ile para karşılığı cinsel ilişkiye girmek suçundan hüküm giyen Berlusconi hakkında, “Kadınlarla yaşadığı için yargılanıyor, homoseksüel olsaydı kimse ona dokunmaya cesaret edemezdi” dedi. Putin’in sözleri üzerine salon kahkahalara boğuldu.