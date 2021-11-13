Putin: Belarus'taki göçmen krizinde sorumlu biz değiliz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus-Polonya sınırında yaşanan 'göçmen krizinde' sorumlunun kendileri olmadığını belirterek bu durumla hiçbir ilişkilerinin olmadığını söyledi.

Sınıra gelen göçmenleri Minsk yönetimiyle birlikte Moskova'nın organize ettiği yönündeki Batılı bazı ülkelerin suçlamalarını yanıtlayan Putin, cumartesi günü yayınlanan röportajında, "Şunu herkesin bilmesini istiyorum ki bununla hiçbir ilgimiz yok" dedi.

Putin, krizin çözümü için Avrupalı ​​liderlerin doğrudan Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ile görüşmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun konuşmaya hazır olduğu izlenimi aldığını belirten Putin, krizden ötürü de Batı'yı sorumlu tuttu. ayrıca Putin, bu görüşmenin en kısa sürede gerçekleşmesini umduğunu kaydetti.

Belarus'a gelen ve Polonya sınırını geçerek Batı Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Binlerce göçmen dondurucu soğuklarda iki ülke sınırda sıkışıp kalmış durumda.

Varşova, ağırlıklı olarak Iraklı Kürtlerden oluşan ancak diğer Orta Doğu ülkelerinden gelen vatandaşların da bulunduğu göçmenlerin ülkeye girişine izin vermiyor.

Batılı ülkeler, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'yu kaçak yollardan Avrupa'ya geçmek isteyenleri ülkeye getirerek sınıra taşımakla suçluyor.