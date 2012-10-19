Putin başörtüsüne karşı çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Müslüman kız öğrencilerin okullarda başörtüsü takmasına karşı çıktı.

RIA Novosti ajansının haberine göre Putin, Rusya’nın güneyindeki Stavropol kentinde bazı Müslüman ailelerin kız çocuklarını okula başörtüsüyle göndermek istediklerinin hatırlatılması üzerine, "İnsanların dini duygularına saygı göstermeliyiz, ancak laik bir devlette yaşadığımızı da unutmamalıyız" dedi.

Birçok dinin bir arada bulunduğu toplumlarda başörtüsü gibi uygulamaların diğer dinlere mensup kişilerde er ya da geç özgürlüklerinden ve haklarından mahrum kalmışlık duygusu yaratacağını söyleyen Putin, "Avrupalı komşularımızın bu konuyu nasıl çözdüklerini de görmemiz gerekiyor, ondan sonra her şey açığa kavuşur" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı, herkesin eşit hissedebilmesi için okullarda yeniden üniformaya dönülmesinin düşünülmesinde fayda olduğunu savundu.