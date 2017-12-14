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Dünya

Putin, basın toplantısına başladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Aralık (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in her yıl düzenlediği büyük basın toplantısı başladı

14 Aralık 2017 18:54

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Aralık (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in her yıl düzenlediği büyük basın toplantısı başladı.
Saat 12:10’da başlayan basın toplantısında yaklaşık bin 640 gazeteci yer alıyor. Basın toplantısında moderatörlüğü ise Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov gerçekleştirdi.
Yılın en önemli olaylarından birisi olan bu basın toplantısı genel olarak Krasnopresnenskaya Naberejnaya’da bulunan Uluslararası Ticaret Merkezi’nde düzenleniyor.
Vladimir Putin’in basın toplantısı ilk olarak 2001 yılında G8 zirvesi öncesinde 18 Temmuz’da gerçekleşti. Bu sene on üçüncüsü düzenlenecek basın toplantısı ortalama üç saat sürüyor. En uzun toplantı 2008 yılında dört saat 40 dakika sürerken, Rus lider 106 soruya yanıt verdi.
Türk bayrağı da var
Basın toplantısında, değişik kostüm, bayrak, oyuncak ve dövizlerle gelen bazı gazeteciler, Putin’in dikkatini çekerek soru sormak için şans arayacak. Türk bayrağının da bulunduğu salonda bir kadın gazeteci kayak beresi ve gözlüğü takarken, bir diğer gazeteci ise Kafkaslar yöresinden büyük beyaz, kürklü kalpağıyla dikkati çekti.

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