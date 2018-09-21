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Dünya

Putin: Başarılı kadınlar arttıkça dünya yalnızca kazanacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Eylül (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihte başarılı kadın sayısı fazla oldukça dünya ve devletin sadece kazanacağını söyledi

21 Eylül 2018 18:42

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Eylül (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihte başarılı kadın sayısı fazla oldukça dünya ve devletin sadece kazanacağını söyledi.
Putin, Avrasya Kadın Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Çağdaş, zor ve hızla değişen dünyada kadınlar enerjik ve başarılı şekilde çeşitli sektörlerde kendilerini gösteriyorlar, barışın ve güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynuyorlar. Kadınlar BM çalışmalarına aktif olarak katılıyorlar, önde gelen uluslararası kuruluşları yönetiyorlar. Kadınların arasında çok sayıda yetenekli bilim adamı, girişimciler, politikacılar bulunuyor. Hatta salonda sporcuları görüyorum” dedi.
Putin, başarılı kadınların sayısının artmasından dünyanın yalnızca kazanacağını belirterek, “Ortak çıkarlar doğrultusunda cinsiyet ayrımı sorununu çözmemiz ve mevcut kariyer kısıtlamalarını kaldırmamız gerek. Bununla birlikte geleneksel değerleri, aile ve annelik değerlerini korumamız gerek” dedi.

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