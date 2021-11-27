Putin, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine ülkelerin Sovyet geçmişini hatırlattı; gerilimi düşürme çağrısı yaptı

T24 Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan lideri İlham Aliyev'e iki ülke arasındaki gerilimi düşürme ve geçen seneki Dağlık Karabağ savaşından sonra çözülmeyen sorunlara odaklanma çağrısında bulundu.

Putin, geçen haftalarda sınır bölgesinde meydana gelen çatışmaların ardından iki liderle Rusya'nın Soçi kentinde görüştü.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın Sovyet geçmişini hatırlatan Putin, "Uzun süre boyunca birleşik bir devlettik, derin tarihi ilişkilerimiz var" dedi.

Liderlerle tekli görüşmeler gerçekleştirdikten sonra Paşinyan ve Aliyev'i bir kez daha yan yana getiren Putin, tarafların daha çok direkt temas kurması çağrısında bulundu.

Liderler en son geçen Ocak ayında toplu olarak bir araya gelmişti.

Görüşmelerden sonra Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan tarafından yayınlanan ortak bildiride, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların tekrar belirlenmesi için komisyon kurulacağı belirtildi.