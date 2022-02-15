Putin: Avrupa'da savaş istemiyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la basın toplantısında Ukrayna kriziyle ilgili olarak, "Avrupa'da savaş istemiyoruz. Batı'nın sadece kendi güvenliğini sağlamasına göz yumamayız." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO'nun Avrupa'nın birçok ortak belgesinde yer alan eşit ve bölünmez güvenlikle ilgili temel prensipleri son derece keyfi olarak ve kendi çıkarına olacak şekilde yorumlamasına göz yumamayacağını vurguladı.
Rusya lideri Putin, Kremlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la düzenlediği ortak basın toplantısında ABD ve NATO'nun bölünmez güvenlik prensipleri konusundaki tutumunu eleştirdi.
Putin, "Rusya, ABD ve NATO'nun Avrupa'nın birçok ortak belgesinde yer alan eşit ve bölünmez güvenlikle ilgili temel prensipleri son derece keyfi olarak ve kendi çıkarına olacak şekilde yorumlamasına göz yumamaz. Bu prensip sadece kendi güvenliğini sağlama yöntemlerini özgürce seçme ve herhangi askeri birliklere ve ittifaklara özgürce katılma hakkına ilişkin hükmü değil, aynı zamanda bir ülkenin güvenliğinin diğer ülkelerin güvenliğine zarar vererek pekiştirmeme yükümlülüğünü de içeriyor" diye vurguladı.
"Müzakereye hazırız"
Batı'nın Rusya'yı güç yoluyla dizginlemesinin Moskova tarafından doğrudan ulusal güvenlik tehdidi olarak algılandığını söyleyen Putin, Rusya'nın güvenlik garantileri hakkında önerdiği yasal anlaşmaların tam olarak bu tehdidi ortadan kaldırmaya yönelik olduğunun altını çizdi.
Rusya'nın savaş istemediğini ve bu nedenle güvenlikle ilgili teklifler sunduğunu kaydeden Putin, söz konusu tekliflere ABD ve NATO'dan aldıkları yanıtlarda Moskova'nın önceki yıllarda önerdiği ve şimdi de istişare etmeye hazır olduğu bir dizi görüşün yer aldığını söyledi.
ABD ve NATO'nun yanıtlarının Rusya'nın tekliflerde yer verdiği temel taleplere bir cevap vermediğini vurgulayan Rus lider şöyle devam etti:
"Ancak dün Dışişleri Bakanı'nın yaptığı sunuma göre, bu yanıtlarda tartışmaya karşı olmadığımız ve önceki yıllarda Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili konularda partnerlerimize önerdiği bir dizi husus yer alıyor, yani kısa ve orta menzilli füzelerle, askeri şeffaflıkla ilgili."
Rusya'nın bu ortak çalışmaya devam etmeye, müzakere yolundan ilerlemeye hazır olduğunu söyleyen Putin, ancak tüm sorunların bir bütün halinde, uygulanmasını mutlak öncelik olarak gördükleri Rusya'nın temel tekliflerinden uzaklaşılmadan ele alınması gerektiğini belirtti.