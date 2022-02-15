Putin: Avrupa'da savaş istemiyoruz

Putin, "Rusya, ABD ve NATO'nun Avrupa'nın birçok ortak belgesinde yer alan eşit ve bölünmez güvenlikle ilgili temel prensipleri son derece keyfi olarak ve kendi çıkarına olacak şekilde yorumlamasına göz yumamaz. Bu prensip sadece kendi güvenliğini sağlama yöntemlerini özgürce seçme ve herhangi askeri birliklere ve ittifaklara özgürce katılma hakkına ilişkin hükmü değil, aynı zamanda bir ülkenin güvenliğinin diğer ülkelerin güvenliğine zarar vererek pekiştirmeme yükümlülüğünü de içeriyor" diye vurguladı.

"Müzakereye hazırız"

Batı'nın Rusya'yı güç yoluyla dizginlemesinin Moskova tarafından doğrudan ulusal güvenlik tehdidi olarak algılandığını söyleyen Putin, Rusya'nın güvenlik garantileri hakkında önerdiği yasal anlaşmaların tam olarak bu tehdidi ortadan kaldırmaya yönelik olduğunun altını çizdi.

Rusya'nın savaş istemediğini ve bu nedenle güvenlikle ilgili teklifler sunduğunu kaydeden Putin, söz konusu tekliflere ABD ve NATO'dan aldıkları yanıtlarda Moskova'nın önceki yıllarda önerdiği ve şimdi de istişare etmeye hazır olduğu bir dizi görüşün yer aldığını söyledi.