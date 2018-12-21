Putin: Atatürk, Rusya'nın dostuydu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2001'den beri düzenlediği büyük yıl sonu basın toplantısı gerçekleştirildi. Putin, Türkiye ve Atatürk hakkında gelen sorulara da yanıt verirken, "Atatürk, Rusya'nın dostuydu. Bu bizim için çok değerli" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Putin'in düzenlediği yıl sonu basın toplantısına bu sene 1.702 gazeteci katıldı. Putin, ekonomiden iç siyasete, uluslararası meselelerden Rusya'daki sosyal sorunlara kadar çeşitli alanlarda değerlendirmeler yaptı.

"Atatürk, Rusya'nın dostuydu"

Rusya Devlet Başkanı, Atatürk hakkında yöneltilen bir soru karşısında, "Atatürk, Rusya'nın dostuydu. Bu bizim için çok değerli" dedi.

"Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu" diye devam eden Rus lider, Türkiye ile şu anki ilişkilere dairse şunları söyledi:

"Türkiye NATO üyesi olmasına karşın, gördüğümüz kadarıyla bir yandan ittifakın üyesi olarak yükümlülüklerini yerine getiriyor, diğer yandan da bağımsız bir dış politika izliyor. Buna çok değer veriyoruz. Zira bu, ilişkilerimizde öngörülebilirlik ve istikrar için gereken koşulları yaratıyor. Bu açıdan Türkiye'nin mevcut cumhurbaşkanının (Recep Tayyip Erdoğan) rolü elbette çok büyük. Sayın Erdoğan'ın liderliği altında bu eğilimin devam edeceğini umuyoruz.

"Türk partnerlerimiz uzlaşı bulmaya hazır"

"Hem ekonomi hem de güvenlik alanlarında Rus-Türk ilişkilerinin nasıl geliştiğinden memnun olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ülkelerimizin çıkarları bazı olanlarda birbiriyle örtüşüyor olsa da Suriye krizinin çözümünde üzerinde uzlaştığımız kararlar bulmaya çalışıyoruz. Türkiye devletinin ve halkının bu alandaki (Suriye konusundaki) ulusal çıkarlarına saygı duyuyoruz. Ama görüyoruz ki Türk partnerlerimiz de ödün vermeye ve Suriye'deki durumun iyi yönde gelişmesi adına, terörle mücadele adına ve ilişkilerimizin güçlenmesi adına bizimle birlikte uzlaşı bulmaya hazır."