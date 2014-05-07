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Putin: Askerlerimizi Ukrayna sınırından çektik

Vladimir Putin: Ukrayna'da Rusya yanlılarının yapmaya hazırlandığı referandumlar ertelensin

07 Mayıs 2014 20:22

“Ukrayna sınırından askerlerimizi çektik” diyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlılarına da kritik bir çağrıda bulundu. Radikal’de yer alan habere göre, Putin, Ukrayna’da tansiyonun düşmesi için doğudaki Donetsk ve Luhansk’ta Rusya yanlılarının bölgenin geleceğine ilişkin 11 Mayıs’ta yapmayı planladığı referandumun ertelenmesini istedi.

Kırım’ın tek taraflı olarak Rusya’ya bağlanmasının ardından ülkenin doğusundaki Rusya yanlıları Donetsk ve Luhansk’ta 11 Mayıs’ta yapacakları referandumla Kiev’den bağımsız olarak kendi statülerini belirlemeyi planlıyordu.

ABD ve AB'den uyarı

Son olarak dün ise ABD ve AB’den Rusya yanlılarına referandum uyarısı gelmişti. Ukrayna krizini görüşen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, 11 Mayıs referandumunu tanımayacaklarını duyurdu.

Washington’da bir araya gelen ikili ülkenin doğusunda yapılması planlanan referanduma karşı olduklarını belirtip “Rusya yanlısı ayrılıkçıların Donetsk ve Luhansk’ta hazırlık içinde olduğu 11 Mayıs’taki ‘düzmece bağımsızlık referandumu’ konusunda çok endişeliyiz. Biz, Ukrayna’yı daha da bölecek yasa dışı çabaları kesinlikle reddediyoruz” açıklamasını yaptı. 

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